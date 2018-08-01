В "Нафтогазе" рассказали, что может остановить строительство "Северного потока-2"

"Северный поток-2" могут заблокировать санкции США, а также позиция Дании и Германии

Строительство газопровода "Северный поток-2" могут остановить американские санкции или позиция правительства Дании, которая еще не дала разрешение на его возведение. Об этом в интервью DW рассказал коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По словам Витренко, строительство "Северного потока-2" могут остановить американские санкции или позиция датской стороны. В частности, правительство Дании в своих интересах может отсрочить его строительство. В то же время он отметил, что на сегодня также меняется позиция немецкой стороны.

"Их может заставить (заблокировать строительство газопровода, - ред.) понимание того, что этот проект фактически приводит к тому, что транзита через территорию Украины не будет. А (немецкий канцлер Ангела, - ред.) Меркель заявляла о том, что "Северный поток-2" возможен, только если будет сохранен транзит через Украину", - подчеркнул Витренко.

По его словам, на сегодня российская сторона отстаивает неконструктивную позицию, поэтому Германия обязана быть против строительства газопровода, пока не будет найдено решение. Кроме того, он оценил вероятность введение санкций США против компаний, задействованных в проекте.

""Северный поток-2" - это политически мотивированный проект, нацеленный на коррумпированных европейских политиков, на разделение европейских стран, на уничтожение европейского проекта. Из того, что мы видим, такое понимание у американской стороны есть. Далее просто вопрос того, когда это будет транслировано в какие-то действия. Плюс, мы также видим инициативу Конгресса США, которая нацелена на то, что должны быть введены автоматические санкции против "Северного потока-2"", - добавил Витренко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что США могут ввести санкции против компаний Германии из-за строительства "Северного потока-2".