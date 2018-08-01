У "Нафтогазі" розповіли, що може зупинити будівництво "Північного потоку-2"

"Північний потік-2" можуть заблокувати санкції США, а також позиція Данії та Німеччини

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" можуть зупинити американські санкції або позиція уряду Данії, яка ще не дала дозвіл на його зведення. Про це в інтерв'ю DW розповів комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За словами Вітренка, будівництво "Північного потоку-2" можуть зупинити американські санкції або позиція датської сторони. Зокрема, уряд Данії у своїх інтересах може відстрочити його будівництво. У той же час він зазначив, що на сьогодні також змінюється позиція німецької сторони.

"Їх може змусити (заблокувати будівництво газопроводу, - ред.) розуміння того, що цей проект фактично призводить до того, що транзиту через територію України не буде. А (німецький канцлер Ангела, - ред.) Меркель заявляла про те, що "Північний потік-2" можливий, тільки якщо буде збережено транзит через Україну", - підкреслив Вітренко.

За його словами, на сьогодні російська сторона відстоює неконструктивну позицію, тому Німеччина зобов'язана бути проти будівництва газопроводу, поки не буде знайдено рішення. Крім того, він оцінив ймовірність введення санкцій США проти компаній, задіяних у проекті.

""Північний потік-2" - це політично мотивований проект, націлений на корумпованих європейських політиків, на поділ європейських країн, на знищення європейського проекту. З того, що ми бачимо, таке розуміння у американської сторони є. Далі просто питання того, коли це буде перетворено на якісь дії. Плюс, ми також бачимо ініціативу Конгресу США, яка націлена на те, що мали бути впроваджені автоматичні санкції проти "Північного потоку-2"", - додав Вітренко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що США можуть ввести санкції проти компаній Німеччини через будівництво "Північного потоку-2".