У "Нафтогазі" розповіли, як можна заблокувати роботу "Північного потоку-2"

США ще можуть заблокувати роботу російського газопроводу"Північний потік 2". Для цього необхідно ввести санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви глави "Нафтогазу" Юрія Вітренко на форумі"Ялтинська європейська стратегія".

Вітренко заявив, що санкції США довгий час блокували будівництво газопроводу. Однак останнім часом обмеження були зняті. "Якщо уряд США введе санкції, то ми вважаємо, що європейські компанії не будуть купувати газ по цьому трубопроводу, таким чином він не буде працювати", - сказав глава "Нафтогазу".