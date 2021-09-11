ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У "Нафтогазі" розповіли, як можна заблокувати роботу "Північного потоку-2"

Новость на русском →
Субота 11 вересня 2021 10:47
У "Нафтогазі" розповіли, як можна заблокувати роботу "Північного потоку-2" Фото: глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (УНІАН)
Автор: Инна Собора

США ще можуть заблокувати роботу російського газопроводу"Північний потік 2". Для цього необхідно ввести санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви глави "Нафтогазу" Юрія Вітренко на форумі"Ялтинська європейська стратегія".

Вітренко заявив, що санкції США довгий час блокували будівництво газопроводу. Однак останнім часом обмеження були зняті.

"Якщо уряд США введе санкції, то ми вважаємо, що європейські компанії не будуть купувати газ по цьому трубопроводу, таким чином він не буде працювати", - сказав глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, США під час візиту президента Володимира Зеленського пообіцяли Україні конкретні кроки у разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

В ОП заявили, що ці обіцянки повинні "лягти на папір".

Читайте РБК-Україна в Google News
Юрій Вітренко Північний потік-2 Нафтогаз України
NEWS
Кількість COVID-випадків продовжує рости: за добу 3 869 нових хворих
Кількість COVID-випадків продовжує рости: за добу 3 869 нових хворих
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі