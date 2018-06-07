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В "Нафтогазе" рассказали, когда в киевских квартирах появится горячая вода

НовостиПолитика    07.06.2018 - 09:49
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

Также компании заявили, что не требуют немедленного погашения долга за газ

Горячая вода может быть в столичных квартирах уже завтра, 8 июня. Об этом говорится в сообщении Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в Twitter.

Как отмечается, горячая вода в квартирах жителей Киева могла быть еще вчера или месяц назад.

"Мы не требуем немедленного погашения долга за газ. Но киевская власть не хочет, чтобы был заключен договор, которого требует законодательство, а другого способа дать газ у нас нет", - говорится в сообщении.

"Мы действуем только в рамках закона. Надеемся, что такую позицию разделят и наши контрагенты в Киеве. Мы не требуем немедленного погашения долгов, но новое предприятие должно стать их правопреемником по закону. Надеемся на скорейшее решение этого вопроса", - заявили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский городской совет срочно обратится к НАК "Нафтогаз" с требованием немедленно решить вопрос газоснабжения котельных и возврат горячей воды в три тысячи столичных многоэтажек.

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Теги публикации: Киев, вода, Нафтогаз Украины, долг, Киев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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