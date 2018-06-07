В "Нафтогазе" рассказали, когда в киевских квартирах появится горячая вода

Также компании заявили, что не требуют немедленного погашения долга за газ

Горячая вода может быть в столичных квартирах уже завтра, 8 июня. Об этом говорится в сообщении Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в Twitter.

Как отмечается, горячая вода в квартирах жителей Киева могла быть еще вчера или месяц назад.

"Мы не требуем немедленного погашения долга за газ. Но киевская власть не хочет, чтобы был заключен договор, которого требует законодательство, а другого способа дать газ у нас нет", - говорится в сообщении.

Горячая вода может быть в киевских квартирах уже завтра. Могла быть еще вчера или месяц назад. Мы не требуем немедленного погашения долга за газ. Но киевская власть не хочет, чтобы был заключен договор, которого требует законодательство, а другого способа дать газ мы не имеем. pic.twitter.com/3milU4AYw0 — Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) June 7, 2018

"Мы действуем только в рамках закона. Надеемся, что такую позицию разделят и наши контрагенты в Киеве. Мы не требуем немедленного погашения долгов, но новое предприятие должно стать их правопреемником по закону. Надеемся на скорейшее решение этого вопроса", - заявили в компании.

Мы действуем только в рамках закона.Надеемся, что такую позицию разделят и наши контрагенты в Киеве. Мы не требуем немедленного погашения долгов, но новое предприятие должно стать их правопреемником по закону. Надеемся на скорейшее решение этого вопроса pic.twitter.com/2mn4gyMn1v — Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) June 7, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский городской совет срочно обратится к НАК "Нафтогаз" с требованием немедленно решить вопрос газоснабжения котельных и возврат горячей воды в три тысячи столичных многоэтажек.