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Команда Зеленского обещает завершить анбандлинг НАК в этом году

Новости » Политика    16.05.2019 - 14:49
Команда Зеленского обещает завершить анбандлинг НАК в этом году
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Команда Зеленского исключает создание независимого оператора ГТС любой ценой

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обещает, что процесс анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" и создания независимого оператора газотранспортной системы завершат в этом году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды Зеленского.

В команде Зеленского отметили, что Украина гарантирует надежную транспортировку газа по европейским правилам, но для этого требуется создать независимого оператора ГТС.

"Этот процесс будет завершен в текущем году, но не любой ценой и не в интересах отдельных политических сил", - отметили у Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, что команда Зеленского инициирует газовые консультации с Кабмином. Необходимость переговоров вызвана важностью поиска надежных источников поставок на фоне того, что до сих пор не определены условия поставки газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года.

В апреле стало известно, что к анбандлингу "Нафтогаза" привлекли европейских экспертов. До 1 января 2020 года "Нафтогаз" должен обеспечить реорганизацию компании и передать газотранспортные активы новому независимому оператору.

 

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