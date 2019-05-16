Гройсман требует от Коболева ускорить анбандлинг "Нафтогаза"

Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач, РБК-Украина)

Премьер недоволен процессом реорганизации Нафтогаза

Кабинет министров требует от НАК "Нафтогаз Украины" принять и реализовать необходимые решения, которые позволят завершить процесс анбандлинга государственной компании до конца текущего года. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Координационного совета по вопросам проведения реформ в топливно-энергетическом комплексе, сообщает пре-служба уряду.

Как отметил Гройсман, анбандлинг необходимо провести по модели, принятой еще в июле 2016 года и основанной на обязательствах Украины перед Европейским энергетическим сообществом. Эта модель не требует внесения изменений в законодательство.

"Одно из заданий, которое я поставил перед руководством НАК "Нафтогаз Украины" в июле 2016 года, а впоследствии и Наблюдательным советом компании, - полноценно реализовать принятые решения по анбандлингу, которые дают возможность получить сертифицированного оператора ГТС с полным выполнением обязательств по Третьему энергопакету", - сказал Гройсман.

В то же время Гройсман констатировал, что работа НАК "Нафтогаз Украины" по этому вопросу не была успешной.

"Много было разговоров и вопросов, но решений, которые были приняты в рамках выполнения задач правительства, "Нафтогаз Украины" так и не одобрил. Модель анбандлингу OU - наиболее приемлемая и единственная, которая может быть реализована до конца 2019 года. Сегодня уже май. С июля 2016 года "Нафтогаз Украины" потерял много времени на достижение (поставленных тогда) целей", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины продлил контракт с главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевим на новых условиях. Одним из этих условий стало обеспечение анбандлинга газотранспортной системы.

Как сообщало РБК-Украина, до 1 января 2020 года глава "Нафтогаза" должен обеспечить реорганизацию компании и передать газотранспортные активы новому независимому оператору.