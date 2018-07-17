В "Нафтогазе" прокомментировали заявление Путина о транзите газа через Украину

Спор "Нафтогаза" и "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже разрешиться не ранее 2020 года

НАК "Нафтогаз Украины" готова урегулировать новый спор с "Газпромом", касающийся транзитного тарифа. Об этом написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на странице в Facebook, прокомментировав слова президента РФ Владимира Путина о готовности сохранить транзит газа через Украину, если будет урегулирован спор с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Как пояснил Витренко, споры между компаниями по договору на транзит и по контракту на поставку газа уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже.

"Проблемы "только" в том, что "Газпром" не выполняет решение арбитража - не поставляет газ на Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам 2,6 млрд долларов компенсации, которую определил арбитраж", - отметил он.

Витренко добавил, что в "Нафтогазе" готовы урегулировать новый спор с "Газпромом", касающийся транзитного тарифа, по котором НАК обратился в Стокгольмский арбитраж.

Коммерческий директор компании отметил, что украинская сторона через суд требует от российского "Газпрома" 12 млрд долларов.

"И мы уверены, что у нас сильная юридическая позиция - контракт прямо предусматривает наше право пересматривать транзитный тариф", - заявил Витренко.

Добавил, что если этот спор о тарифе на транзит будет разрешаться в Стокгольме, то шансы завершить процесс до конца 2019 года "практически нереальны". В лучшем случае, результат будет известен до конца 2020 года.

"Готовы ли "Газпром" и Германия остановить строительство "Северного потока-2" до окончания нового арбитража?", - задал риторический вопрос Витренко.

Напомним, во время встречи в Хельсинки Трампа и Путина президент России заявил, что Российская Федерация готова сохранить транзит газа через Украину после строительства "Северного потока-2".