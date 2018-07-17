В "Нафтогазі" прокоментували заяву Путіна про транзит газу через Україну

Спір "Нафтогазу" і "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі вирішиться не раніше 2020 року

НАК "Нафтогаз України" готова врегулювати новий спір з "Газпромом" що стосується транзитного тарифу. Про це написав комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на сторінці в Facebook, прокоментувавши слова президента РФ Володимира Путіна про готовність зберегти транзит газу через Україну, якщо буде врегульовано спір з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.

Як пояснив Вітренко, спору між компаніями за договором на транзит і за контрактом на поставку газу вже були врегульовані в Стокгольмському арбітражі.

"Проблеми "тільки" в тому, що "Газпром" не виконує рішення арбітражу - не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не платить нам 2,6 млрд доларів компенсації, яку визначив арбітраж", - зазначив він.

Вітренко додав, що в "Нафтогазі" готові врегулювати новий спір з "Газпромом", що стосується транзитного тарифу, по якому НАК звернувся до Стокгольмського арбітражу.

Комерційний директор компанії відзначив, що українська сторона через суд вимагає від російського "Газпрому" 12 млрд доларів.

"І ми впевнені, що у нас сильна юридична позиція - контракт прямо передбачає наше право переглядати транзитний тариф", - заявив Вітренко.

Додав, що якщо цей спір про тариф на транзит буде вирішуватися в Стокгольмі, то шанси завершити процес до кінця 2019 року "практично нереальні". У кращому випадку, результат буде відомий до кінця 2020 року.

"Чи готові "Газпром" і Німеччина зупинити будівництво" Північного потоку-2 "до закінчення нового арбітражу?", - поставив риторичне запитання Вітренко.

Нагадаємо, під час зустрічі в Гельсінкі Трампа і Путіна президент Росії заявив, що Російська Федерація готова зберегти транзит газу через Україну після будівництва "Північного потоку-2".