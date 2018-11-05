Fitch присвоило предварительный рейтинг евробондам "Нафтогаза"

Фото: Нафтогаз (РБК-Украина)

Окончательный рейтинг евробондам на 1 млрд долларов также будет находится на уровне "В-"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предварительный рейтинг выпуску еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украина" на уровне "В-". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию агентства.

В агентстве ожидают, что окончательный рейтинг евробондов также, скорее всего, будет находиться на уровне "В-".

Как отмечается в сообщении, государство по-прежнему гарантирует значительную часть долга "Нафтогаза", а по состоянию на 30 июня 2018 года такие гарантии покрывали 25% валового долга компании. Кроме того, в 2012-2015 годах правительство оказало непосредственную поддержку "Нафтогазу" на сумму около 141 млрд грн.

Аналитики агентства также напоминают о решении Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза", которое позволяет не учитывать спор с "Газпромом" в качестве рисков. Однако Fitch консервативно не учитывают в своих прогнозах выплату 2,6 млрд долларов в пользу "Нафтогаза", поскольку ее сроки неясны.

Напомним, в конце октября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B-" со стабильным прогнозом. Рейтинговое действие последовало за выпуском евробондов на 2 млрд долларов.

Агентство Fitch Ratings также повысило рейтинг ПАО "Укрзализныця" до уровня "В-" с "CCC/RD" со стабильным прогнозом.