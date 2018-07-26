В "Нафтогазе" прокомментировали обыски в РГК

Заявления РГК относительно заказа обысков в компании со стороны "Нафтогаза" призваны отвлечь внимание от воровства газа компаниями Фирташа

В НАК "Нафтогаз Украины" отвергли заявления Региональной газовой компании (РГК) о заказном характере обысков, которые произошли в среду, 25 июля. Обвинения со стороны РГК в НАК назвали провокационными, передает пресс-служба "Нафтогаза".

В чстности, НАК считает, что заявления РГК "призваны отвлечь внимание общественности от воровства газа компаниями, состоящими в Региональной газовой компании".

В "Нафтогазе" также напомнили, что правоохранители проводили обыски и в "Укртрансгазе". Последний из них состоялся на прошлой неделе.

"Каждый раз руководство "Укртрансгаза" обеспечивает максимальное содействие работе правоохранительных органов", - отметили в НАК.

"Нафтогаз" отмечает, что с 1 августа 2018 года должна вступить в силу версия Кодекса газотранспортной системы, которую утвердил предыдущий состав НКРЕКУ без учета предложений "Укртрансгаза", что является нарушением законной процедуры.

"Есть веские основания считать, что в создании этого кодекса принимали участие юристы, работающие на олигарха Дмитрия Фирташа, фактического владельца РГК", - подчеркнули в НАК.

Новая версия Кодекса ГТС, по мнению "Нафтогаза", должна закрепить монополизм облгазов на региональных рынках и их возможность "безнаказанно заниматься несанкционированным отбором, то есть, воровством газа".

Напомним, 25 июля в Региональной газовой компании сообщили, что у них прошел обыск. РГК обвинила "Нафтогаз" в заказном характере обысков и саботаже.