У "Нафтогазі" прокоментували обшуки в РГК

Заяви РГК щодо замовності обшуків у компанії з боку "Нафтогазу" покликані відвернути увагу від крадіжок газу компаніями Фірташа

У НАК "Нафтогаз України" відкинули заяви Регіональної газової компанії (РГК) щодо замовності обшуків, які сталися у середу, 25 липня. Звинувачення з боку РГК у НАК назвали провокаційними, передає прес-служба "Нафтогазу".

Зокрема, НАК вважає, що заяви РГК "покликані відвернути увагу громадськості від крадіжок газу компаніями, що входять до Регіональної газової компанії".

У "Нафтогазі" також нагадали, що правоохоронці проводили обшуки і в " Укртрансгазі". Останній з них відбувся минулого тижня.

"Кожного разу керівництво "Укртрансгазу" забезпечує максимальне сприяння роботі правоохоронних органів", - зазначили в НАК.

"Нафтогаз" зазначає, що із 1 серпня 2018 року має набути чинності версія Кодексу газотранспортної системи, яку затвердив попередній складом НКРЕКП без урахування пропозицій "Укртрансгазу", що є порушенням законної процедури.

"Є вагомі підстави вважати, що у створенні цього кодексу брали участь юристи, що працюють на олігарха Дмитра Фірташа, фактичного власника РГК", - підкреслили в НАК.

Нова версія Кодексу ГТС, за переконанням "Нафтогазу", має закріпити монополізм облгазів на регіональних ринках та їх можливість "безкарно займатись несанкціонованим відбором, тобто, крадіжками газу".

Нагадаємо, 25 липня у Регіональній газовій компанії повідомили, що в них пройшов обшук. РГК звинуватила "Нафтогаз" у замовному характері обшуків та саботажі.