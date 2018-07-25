У Регіональній газовій компанії пройшов обшук

У РГК вважають, що мета обшуків - саботаж добового балансування ринку газу

Нафтогаз України вдався до відкритого тиску на бізнес з використанням правоохоронних органів. Ці дії спрямовані на саботаж запуску добового балансування ринку газу, яке покладе край незаконним схемами Нафтогазу України. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

З незрозумілих причин в рамках розслідування корупції в групі Нафтогаз правоохоронці увірвалися в офіс РГК.

"Кримінальну справу проти посадових осіб групи Нафтогаз пов'язане із закупівлею програмного забезпечення для впровадження добового балансування. РГК використовує програмне забезпечення власної розробки. І не має ніякого відношення до компанії IP Systems і можливої корупції в групі Нафтогаз, пов'язаної із закупівлею програмного продукту цієї компанії", - повідомляє прес-служба.

У РГК вважають, що мета обшуків - саботаж добового балансування ринку газу.

"Обшуки можна вважати проявом тиску Нафтогазу України на Регіональну Газову Компанію з метою саботажу добового балансування ринку газу. Правоохоронці пошкоджують і вилучають сервери компанії, на яких містяться програмні продукти для добового балансування газорозподільних мереж та багатьох інших продуктів для клієнтів газорозподільних компаній. В результаті їх дій буде заблокована робота програмного забезпечення, яке створене фахівцями компанії, і було представлено Секретаріату Енергетичного співтовариства, Всесвітнього банку і НКРЕКП", - йдеться в заяві прес-служби.

РГК звертається до Єврокомісії, Європейського енергетичного співтовариства, Всесвітнього банку, посольствам США і Великобританії з проханням втрутитися в ситуацію і вплинути на посадових осіб Нафтогазу України і припинити застосування бандитських методів і силових структур у боротьбі проти реформування ринку газу.

Оператори ГРМ групи компаній РГК повністю готові до початку балансування ринку газу в добовому режимі. Фахівці 15 газорозподільних підприємств пройшли спільне навчання з представниками оператора ГТС. Але в червні цього року навчання було згорнуто за ініціативою Укртрансгаз, а інформаційна платформа так і не почала працювати навіть в тестовому режимі.

Група компаній РГК першої в Україні ще наприкінці травня початку добове балансування газорозподільних систем. Воно здійснюється з допомогою нової інформаційної платформи, яку розробили фахівці РГК. Вона забезпечує збір та аналіз оперативних даних про розподіл газу серед 8 млн побутових та 98,8 тис. комерційних споживачів, що знаходяться на обслуговуванні фахівців групи. Старт добового балансування ринку газу в Україні заплановано на 1 серпня поточного року.

Єврокомісія, Світовий банк і Енергетичне співтовариство нещодавно вже висловлювали стурбованість затримкою реформування газового сектору. Зокрема, анбандлинга, який відкладається протягом трьох останніх років.