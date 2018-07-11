"Нафтогаз": новий кодекс ГТС написаний облгазами Фірташа

У "Нафтогазі" вважають, що Україні потрібен новий кодекс європейського зразка

Новий кодекс газотранспортної системи (ГТС), написаний облгазами Дмитра Фірташа за часів, коли Дмитро Вовк був очільником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

"Так, новий кодекс газотранспортної системи, написаний облгазами Фірташа за часів пана Вовка у НКРЕКП, - це зрада. У кодексі авторства групи Фірташа, якщо щось піде не так і вони відберуть чужий газ, або гроші, або безкоштовно покористуються чиїмсь майном, то буде по класиці: "Кому я должен, всем прощаю", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" зазначили, що "газова імперія Фірташа та його друзів-регіоналів" тримається на безконтрольному доступі до ресурсів держави або держкомпаній.

"Реформа ринку суттєво обрізала їхній доступ до халяви, але вони готуються відбити своє вже з 1 серпня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві зазначають, що наразі прикриваючись "обслуговуванням населення" з "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" виведено десятки мільярдів гривень.

"З новим кодексом краник відкриється ще потужніше - і все буде в рамках кодексу, написаного фірташевцями під себе. Ми намагаємося донести інформацію про ці ризики новій голові НКРЕКП, прем’єр-міністру, президенту, міжнародним партнерам. Справу по одному з питань розглядає АМКУ, "Укртрансгаз" звернувся за медіацією до Енергетичного співтовариства у Відні", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" заявили, що Україні потрібен новий кодекс, але він має бути за європейськими стандартами. У НАК зазначили, що у кодексі інтереси сторін мають бути збалансовані на користь споживача.

Нагадаємо, раніше у "Нафтогазі" повідомляли про недоліки оновленого кодексу ГТС.