В "Нафтогазе" прокомментировали "экономические переговоры" Бойко и Медведева

Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

РФ уже давно должна продавать Украине газ по цене на 48% дешевле

В "Нафтогазе" прокомментировали "экономические переговоры" в Москве кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В ведомстве напомнили российским коллегам, что по действующему контракту, измененным в арбитраже, они уже должны продавать Украине газ по цене на 48% дешевле, чем та, которая получилась бы в марте по формуле в первоначальном контракте.

"Также интересно, что господин Медведчук говорит о поставках газа по цене 240-260 долл./тыс. куб. м. Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем 226 долл/тыс. куб. м. А на апрель цена снизилась до уровня около 217 долл./тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, что "Газпром" им задолжал 2,8 млрд долларов компенсации.

"Мы заморозили активы "Газпрома" в Нидерландах и других юрисдикциях на сумму больше этой. Получение денег за Нью-йоркской конвенцией - это вопрос времени", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что суд в Гааге признал Россию виновной в незаконном захвате украинских активов и приступил к определению объема компенсации.

"По расчетам наших экспертов, он может составить около 5 млрд долларов плюс накопленные проценты. Это уже около четырех бюджетов на ремонт дорог или два бюджета на образование и зарплату учителей. Именно таких переговорщиков и не хватает "Газпрому" за столом. Мы их ждали", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Юрий Бойко в Москве проводил так называемые экономические переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В переговорах также принимали участие глава российского "Газпрома" Алексей Миллер и глава политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктор Медведчук.