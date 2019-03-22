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У "Нафтогазі" прокоментували "економічні переговори" Бойко і Медведєва

Новини » Вибори 2019    22.03.2019 - 19:14
У "Нафтогазі" прокоментували "економічні переговори" Бойко і Медведєва
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

РФ вже давно мусить продавати Україні газ за ціною на 48% дешевше

У "Нафтогазі" прокоментували "економічні переговори" в Москві кандидата у президенти України Юрія Бойко та глави політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

У відомстві нагадали російським колегам, що за чинним контрактом, зміненим в арбітражі, вони вже мусять продавати Україні газ за ціною на 48% дешевше, ніж та, яка вийшла б у березні за формулою у початковому контракті.

"Також цікаво, що пан Медведчук говорить про поставки газу за ціною 240-260 дол/тис. куб. м. Ми купували на відкритих торгах в ЄС у березні за ціною в середньому 226 дол/тис. куб. м. А на квітень ціна знизилася до рівня близько 217 дол./тис. куб. м", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" зазначили, що "Газпром" їм боргує 2,8 млрд дол. компенсації.

"Ми заморозили активи "Газпрому" в Нідерландах та інших юрисдикціях на суму більше цієї. Отримання грошей за Нью-йоркською конвенцією - це питання часу", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що суд у Гаазі визнав Росію винною у незаконному захопленні українських активів і приступив до визначення обсягу компенсації.

"За розрахунками наших експертів, він може скласти близько 5 млрд дол. плюс накопичені відсотки. Це вже близько чотирьох бюджетів на ремонт доріг або два бюджети на освіту і зарплату вчителів. Саме таких переговорників і бракує "Газпрому" за столом. Ми їх чекали", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Юрій Бойко у Москві проводив так звані економічні переговори з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. В переговорах також брали участь глава російського "Газпрому" Олексій Міллер і глава політради "Опозиційної платформи -За життя" Віктор Медведчук.

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