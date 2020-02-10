У "Нафтогазі" прогнозують істотне падіння ціни на газ

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Ціна на газ може впасти влітку

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв прогнозує істотне зниження ціни на газ влітку. Про це Коболєв заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Коболєв зазначив, що зараз є два листи від приватних виробників, які співпрацюють з "Нафтогазом" у спільних проектах, про те, що вони хочуть закривати діючий видобуток.

"Не хочу зараз розкривати ціну на імпорті, ми порадуємо споживачів, коли переглянемо ціну на лютий. Влітку ми прогнозуємо істотне падіння ціни", - розповів він.

Нагадаємо, раніше глава НКРЭКУ Валерій Тарасюк пояснив, що окрема платіжка, яку українці отримали в січні за розподіл газу, - це поділ платежу, що існував раніше. Дві платіжки за розподіл і постачання - це процес анбандлінга.

Додамо також, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що оскільки Україна імпортує газ, внутрішня ціна є наслідком європейської ціни.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 січня НАК "Нафтогаз України" новою формулою встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів за ПСО в січні 2020 року на рівні 4,65 грн за кубометр. Таким чином, у порівнянні з груднем 2019 року (4,277 грн за кубометр) ціна зросла на 8,7%.