У "Нафтогазі" оцінили втрати від зупинки транзиту російського газу

Без транзиту газу Україна буде втрачати близько 3 млрд доларів на рік

Україна втратить 3 млрд доларів на рік при зупинці транзиту російського газу до країн Європейського союзу. Про це в інтерв'ю DW розповів комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Вітренко наголосив, що при зупинці транзиту газу економічні втрати України складуть приблизно 3 млрд доларів на рік. Ця сума, в свою чергу, становить близько 3% ВВП. Він також розповів, при яких доходах від транзиту Україна не буде проти газопроводу "Північний потік-2".

"Європейські правила полягають якраз у тому, що оператор просто покриває свої витрати. Менший об'єм, значить більший тариф. Більший обсяг, значить менше тариф. Це не лінійна залежність, але є помітна залежність тарифу від обсягу", - підкреслив він і додав, що гарантією дотримання нового транзитного контракту російською стороною при можливому його підписанні буде входження капітал оператора ГТС консорціуму європейських компаній.

Нагадаємо, раніше в "Нафтогазі" розповіли, що може зупинити будівництво "Північного потоку-2".