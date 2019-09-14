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Коболев предложил "Газпрому" вместо Opal использовать ГТС Украины

Новости » Энергетика    14.09.2019 - 13:57
Коболев предложил "Газпрому" вместо Opal использовать ГТС Украины
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Суд ЕС признал "Газпром" проигравшим в споре с Польшей по поводу использования газопровода Opal

Доставка газа, которую российский "Газпром" осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы (ГТС) Украины и Словакии. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение на странице в Facebook.

"Если "Газпром" хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся. Как делали это до того, как "Газпром" получил монопольный доступ к Opal", - написал Коболев.

Напомним, ранее суд Европейского союза вынес решение в пользу Польши и национальной нефтегазовой компании PGNiG в споре о доступе российского "Газпрома" к ветке Nord Stream - газопроводу OPAL. Так, суд отменил решение Европейской комиссии, которая предоставила россиянам 100% доступ к этому газопроводу.

По данным росСМИ, "Газпром" снизил объем газа, передаваемого через газопровод Opal по требованию суда Европейского союза. Поставки снизились примерно на 0,6 млн куб./ч. В то же время приблизительно на 0,3 млн куб./ч увеличились транзитные мощности газопровода Nel. Вместе с Opal он принимает российский газ из "Северного потока".

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Новости Украины ГазпромАндрей КоболевНафтогаз Украины
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