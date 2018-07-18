В "Нафтогазе" объяснили выплату премий в мае

Соответствующее решение принял наблюдательный совет

Премии в мае НАК "Нафтогаз Украины" выплатил за уже полученную часть выигрыша. Соответствующее решение принял наблюдательный совет, поясняют в пресс-службе НАК.

В "Нафтогазе" отмечают, что из оставшейся суммы, которую НАК до сих пор не получил от "Газпрома", никакие премии не выплачивались.

"Арбитры засчитали нам более 2 млрд долл. компенсации в счет оплаты газа, который мы уже получили от "Газпрома". Именно эта сумма отражена в отчетности за 2017 год, с нее уплачены налоги. Именно с этой суммы 1% по решению наблюдательного совета был направлен на премии", - поясняют в НАК.

По информации компании, из этой суммы в бюджет также были уплачены причитающиеся налоги на доходы физлиц и др.

Отмечается, что решение арбитров остается в силе и на задолженность "Газпрома" ежедневно насчитывается около полумиллиона долларов процентов.

Напомним, 13 июля главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что в случае неуплаты "Газпромом" 2,6 млрд долларов, арестованное имущество продадут на аукционах, а средства будут перечислены украинской компании "Нафтогаз".