У "Нафтогазі" пояснили виплату премій у травні

Новини Енергетика 18.07.2018 - 15:07
Фото: "Нафтогаз України" (Андрій Коваль, РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз України" (Андрій Коваль, РБК-Україна)

Відповідне рішення ухвалила наглядова рада

Премії у травні НАК "Нафтогаз України" виплатив за вже отриману частину виграшу. Відповідне рішення ухвалила наглядова рада, пояснюють у прес-службі НАК.

У "Нафтогазі" наголошують, що з решти суми, яку НАК досі не отримав від "Газпрому", жодні премії не виплачувалися.

"Арбітри зарахували нам понад 2 млрд дол. компенсації в рахунок оплати газу, який ми вже отримали від "Газпрому". Саме ця сума відображена у звітності за 2017 рік, з неї сплачені податки. Саме з цієї суми 1% за рішенням наглядової ради був направлений на премії", - пояснюють у НАК.

За інформацією компанії, з цієї суми до бюджету також були сплачені належні податки на доходи фізосіб та ін.

Зазначається, що рішення арбітрів залишається в силі і на заборгованість "Газпрому" щодня нараховується близько півмільйона доларів відсотків.

Нагадаємо, 13 липня головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що в разі несплати "Газпромом" 2,6 млрд доларів, арештоване майно продадуть на аукціонах, а кошти будуть перераховані українській компанії "Нафтогаз".

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Теги:  Газпром,  премия,  Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС