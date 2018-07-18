У "Нафтогазі" пояснили виплату премій у травні

Відповідне рішення ухвалила наглядова рада

Премії у травні НАК "Нафтогаз України" виплатив за вже отриману частину виграшу. Відповідне рішення ухвалила наглядова рада, пояснюють у прес-службі НАК.

У "Нафтогазі" наголошують, що з решти суми, яку НАК досі не отримав від "Газпрому", жодні премії не виплачувалися.

"Арбітри зарахували нам понад 2 млрд дол. компенсації в рахунок оплати газу, який ми вже отримали від "Газпрому". Саме ця сума відображена у звітності за 2017 рік, з неї сплачені податки. Саме з цієї суми 1% за рішенням наглядової ради був направлений на премії", - пояснюють у НАК.

За інформацією компанії, з цієї суми до бюджету також були сплачені належні податки на доходи фізосіб та ін.

Зазначається, що рішення арбітрів залишається в силі і на заборгованість "Газпрому" щодня нараховується близько півмільйона доларів відсотків.

Нагадаємо, 13 липня головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що в разі несплати "Газпромом" 2,6 млрд доларів, арештоване майно продадуть на аукціонах, а кошти будуть перераховані українській компанії "Нафтогаз".