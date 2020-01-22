В "Нафтогазе" обновили состав правления

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правление "Нафтогаза" состоит из пяти человек во главе с Коболевым

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновил состав правления компании. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Согласно сообщению, в состав правления вошли: директор по юридическим вопросам "Нафтогаза" Ярослав Теклюк, финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации группы Нафтогаз Отто Ватерландер.

При этом наблюдательный совет прекратил полномочия членов правления компании - Юрия Колбушкина и генерального директора АО "Укртранснафта" Николая Гавриленко.

Таким образом, в состав правления "Нафтогаза" входят пять человек: глава правления Андрей Коболев, первый заместитель главы правления Сергей Перелома, члены правления - Ярослав Теклюк, Петер ван Дрил и Отто Ватерландер.

В пресс-службе также сообщили, что "Нафтогаз" как единый акционер также обновил уставы АО "Укртрансгаз", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", АО "Укрспецтрансгаз", АО ГАО "Чорноморнафтогаз": коллегиальные исполнительные органы (правления и дирекции) заменяются единоличными органами управления.

На данный момент группа "Нафтогаз" создала дивизион "Интегрированный газ", дивизион "Нефть", "Техническое обеспечение" и дивизион "Новая энергия". В структуре группы "Нафтогаз" большинство операционных решений будут принимать руководители дивизионов и директора группы по направлениям, отметили в пресс-службе НАК.

Как сообщило РБК-Украина, в 2019 году был проведен анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.

Отметим, группа "Нафтогаз" за январь-сентябрь 2019 года получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд грн. Компания получила от России за транзит газа 53,2 млрд грн.