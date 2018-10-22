В "Нафтогазе" назвали условие для поставки газа двум ТЭЦ

Иллюстративное фото (УНИАН)

ТЭЦ должны открыть счета со специальным режимом использования

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" готова возобновить газоснабжение "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" при открытии ими счетов со специальным режимом использования согласно закону "О теплоснабжении". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

Отмечается, что 13 октября вступило в силу постановление Кабинета министров от 10 октября 2018 года № 834 "О возложении специальной обязанности для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", которой правительство обязало "Нафтогаз" поставлять газ на объекты ТКЭ, имущество которых арестовано и передано в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, как единые имущественные комплексы на период осуществления указанным агентством мероприятий по управлению.

Подчеркнем, что имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" передали в управление Нацагентству по вопросам управления активами в рамках уголовного производства на основании постановлений следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 12.06.2018.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности ООО "Гарант Энерго М", которое было выбрано Нацагентством Украины по управлению активами в качестве управляющего для целостных имущественных комплексов Новораздольской и Новояворовской ТЭЦ (ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия-Новый Раздел") во Львовской области.

Как писало РБК-Украина ранее, Соломенский райсуд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области по ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).