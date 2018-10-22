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У "Нафтогазі" назвали умову для постачання газу двом ТЕЦ

Новини » Енергетика    22.10.2018 - 10:23
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

ТЕЦ мають відкрити рахунки із спеціальним режимом використання

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" готова поновити газопостачання "Новороздольської ТЕЦ" та "Новояворівської ТЕЦ" за умови відкриття ними рахунків із спеціальним режимом використання згідно закону "Про теплопостачання". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАК.

Зазначається, що 13 жовтня набрала чинності постанова Кабінету міністрів від 10 жовтня 2018 року № 834 "Про покладення спеціального обов'язку для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", якою уряд зобов’язав "Нафтогаз" постачати газ на об'єкти ТКЕ, майно яких арештовано та передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, як єдині майнові комплекси на період здійснення зазначеним агентством заходів з управління.

Підкреслимо, що майнові комплекси "Новороздольська ТЕЦ" та "Новояворівська ТЕЦ" передали в управління Нацагентству з питань управління активами у межах кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді Солом’янського районного суду Києва від 12.06.2018.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) видала ліцензію на право провадження господарської діяльності ТОВ "Гарант Енерго М", яке було вибрано Нацагентством України з питань управління активами в якості керуючого для цілісних майнових комплексів Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ (ТОВ "Енергія-Новояворівськ" та ТОВ "Енергія-Новий Розділ") у Львівській області.

Як писало РБК-Україна раніше, Солом'янський райсуд Києва наклав арешт на цілісні майнові комплекси Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ у Львівській області за клопотанням Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

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