В "Нафтогазе" назвали способ снизить цену российского газа на 20%

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Для снижения цены газа нужно ликвидировать монополию "Газпрома"

Цена на импортный газ для Украины может быть на 20% ниже, если прекратить злоупотребление "Газпрома" доминирующим положением на европейском рынке. Таким образом исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Как отметил Витренко, в частности, нужно, чтобы "Газпром" не отказывал европейским компаниям в перенесе точки передачи газа на границу Украина-РФ.

"И чтобы "Газпром" предлагал свопы другим газодобывающим компаниям в РФ, забирая у них газ внутри РФ и возвращая его на границе Украина-РФ, образом исполняя предусмотренную законодательством РФ функцию единого экспортного канала", - сообщил он.

Кроме того, Витренко напомнил, что "Газпром" продолжает блокировать экспорт газа из Средней Азии в Украину и в Европейский Союз.

"Мы за то, чтобы Газпром осуществлял транзит газа через Украину по европейским правилам. Логично, чтобы в отношении поставок газа Газпром тоже действовал в соответствии с европейскими правилами", - добавил Витренко.

Напомним, 18 октября глава "Газпрома" Алексей Миллер в очередной раз предложил Украине так называемую "скидку" на газ в случае подписания прямого контракта.

Отметим, вопрос "скидки" на газ постоянно обсуждается во время поездок лидеров партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву.