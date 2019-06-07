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"Газпром" подтвердил предложение о скидке на газ для Украины

Новости » Экономика    07.06.2019 - 13:23
"Газпром" подтвердил предложение о скидке на газ для Украины

Предложение прозвучало на встрече Миллера с Бойко Медведчуком

Российский газовый монополист "Газпром" готов предоставить скидку в 25% на поставки газа для Украины. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер по итогам встречи с лидерами партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые приехали на Петербургский экономический форум, передают росСМи.

Миллер заявил о готовности начать переговоры по этому вопросу.

"Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко и глава политсовета партии Виктор Медведчук 7 июня приехали на Петербургский международный экономический форум, где обсудили вопросы поставок газа в Украину.

Напомним, 22 марта  Юрий Бойко Виктор Медведчук в Москве провели так называемые "экономические переговоры" с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В переговорах также принимали участие глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

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