В "Нафтогазе" назвали причину отсутствия отопления в Смеле

Причина отсутствия отопления - бездействие органов местного самоуправления и теплоснабжения
Причина отсутствия отопления в городе Смеле Черкасской области - бездействие органов местного самоуправления и теплоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".
"Причина отсутствия отопления в Смеле - бездействие органов местного самоуправления и теплоснабжения. В прошлом отопительном сезоне были те же проблемы. За год ничего не изменилось. Из-за этого бездействия страдают жители города. Это недопустимо. Ситуация должна быть решена, но, к сожалению, усилий только "Нафтогаза" недостаточно. Тепловик должен выполнить условия действующего законодательства, чтобы у "Нафтогаза" появилась законная возможность предоставить номинации", - говорится в сообщении компании.
Нафтогаз просит город выполнить нормы закона:
В "Нафтогазе" отметили, что после этого можно заключать договор на реструктуризацию на 5 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Смеле введут чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла. Кроме того, в городе был приостановлен учебный процесс в школах.