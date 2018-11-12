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В "Нафтогазе" назвали причину отсутствия отопления в Смеле

Новости » Финансы    12.11.2018 - 22:10
В "Нафтогазе" назвали причину отсутствия отопления в Смеле
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Причина отсутствия отопления - бездействие органов местного самоуправления и теплоснабжения

Причина отсутствия отопления в городе Смеле Черкасской области - бездействие органов местного самоуправления и теплоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".

"Причина отсутствия отопления в Смеле - бездействие органов местного самоуправления и теплоснабжения. В прошлом отопительном сезоне были те же проблемы. За год ничего не изменилось. Из-за этого бездействия страдают жители города. Это недопустимо. Ситуация должна быть решена, но, к сожалению, усилий только "Нафтогаза" недостаточно. Тепловик должен выполнить условия действующего законодательства, чтобы у "Нафтогаза" появилась законная возможность предоставить номинации", - говорится в сообщении компании.

Нафтогаз просит город выполнить нормы закона:

  1. Документально подтвердить, где находятся основные средства, которые обеспечивают горожан теплом.
  2. Если произошло изменение теплоснабжающей организации, то согласно ст. 22 закона Украины о теплоснабжении он должен стать правопреемником по долговым обязательствам. Это 85 млн гривен.

В "Нафтогазе" отметили, что после этого можно заключать договор на реструктуризацию на 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Смеле введут чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла. Кроме того, в городе был приостановлен учебный процесс в школах.

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Темы: Отопительный сезон
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