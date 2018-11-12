У "Нафтогазі" назвали причину відсутності опалення в Смілі

Причина відсутності опалення - бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачання
Причина відсутності опалення у місті Смілі Черкаської області - бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогаз України".
"Причина відсутності опалення в Смілі - бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачання. У минулому опалювальному сезоні були ті ж проблеми. За рік нічого не змінилося. Через цю бездіяльність страждають жителі міста. Це неприпустимо. Ситуація повинна бути вирішена, але, на жаль, зусиль тільки "Нафтогазу" недостатньо. Тепловик повинен виконати умови чинного законодавства, щоб у "Нафтогазу" з'явилась законна можливість надати номінації", - йдеться в повідомленні компанії.
Нафтогаз просить місто виконати норми закону:
У "Нафтогазі" відзначили, що після цього можна укладати договір на реструктуризацію на 5 років.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Смілі введуть надзвичайний стан через відсутність тепла. Крім того, в місті було призупинено навчальний процес в школах.