У "Нафтогазі" назвали причину відсутності опалення в Смілі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Причина відсутності опалення - бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачання

Причина відсутності опалення у місті Смілі Черкаської області - бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогаз України".

"Причина відсутності опалення в Смілі - бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачання. У минулому опалювальному сезоні були ті ж проблеми. За рік нічого не змінилося. Через цю бездіяльність страждають жителі міста. Це неприпустимо. Ситуація повинна бути вирішена, але, на жаль, зусиль тільки "Нафтогазу" недостатньо. Тепловик повинен виконати умови чинного законодавства, щоб у "Нафтогазу" з'явилась законна можливість надати номінації", - йдеться в повідомленні компанії.

Нафтогаз просить місто виконати норми закону:

Документально підтвердити, де знаходяться основні засоби, які забезпечують городян теплом. Якщо відбулася зміна теплопостачальної організації, то відповідно до ст. 22 закону України про теплопостачання він має стати правонаступником за борговими зобов'язаннями. Це 85 млн гривень.

У "Нафтогазі" відзначили, що після цього можна укладати договір на реструктуризацію на 5 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Смілі введуть надзвичайний стан через відсутність тепла. Крім того, в місті було призупинено навчальний процес в школах.