У "Нафтогазі" назвали найкращий варіант транзитної угоди з "Газпромом"

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Європейські компанії повинні бронювати газ на кордоні України з Росією

Для транзиту російського газу по території України після 2019 року потрібно укласти дві угоди. Про це в Брюсселі перед початком тристоронніх переговорів заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

По-перше, це контракт між "Газпромом", як оператором газотранспортної системи Росії, і українським оператором ГТС (зараз "Укртрансгаз"). По-друге, мають укласти контракт з "Газпромом", як постачальником газу, на бронювання потужностей транзиту українською ГТС, сказав він.

Вітренко також зазначив, що українська сторона зацікавлена в тому, щоб європейські компанії купували газ на кордоні України з РФ, причому це може бути не тільки російський газ, але і з Узбекистану, Туркменістану, Казахстану.

"Найкращий варіант для України - щоб європейські компанії бронювали ці потужності, купували газ на кордоні Україна-Росія", - зазначив Вітренко, але додав, що бронювати потужності зможе і "Газпром".

Нагадаємо, другий раунд політичних тристоронніх переговорів за участю представників Єврокомісії, України і Росії про майбутній транзит газу через Україну відбудеться в понеділок, 21 січня 2019 року. Зустріч відбудеться за участю заступника голови Єврокомісії у справах Енергоспівтовариства Мароша Шефчовича, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та голови НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва, міністра енергетики РФ Олександра Новака і голови "Газпрому" Олексія Міллера.

Як повідомляло РБК-Україна, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна на переговорах з Росією буде намагатися зберегти транзит по своїй території після 2019 року. Коболєв підкреслив, що не буде розкривати позицію повністю.