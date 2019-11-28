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У "Нафтогазі" назвали дату припинення транзиту газу без нового контракту

Новини » Політика     28.11.2019 - 12:20
У "Нафтогазі" назвали дату припинення транзиту газу без нового контракту
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Транзит газу в такому випадку припиниться вранці 1 січня

Транзит газу по території України без нового контракту з російським "Газпромом" припиниться 1 січня 2020 року. Про це в інтерв'ю DW заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За його словами, у листі, який надіслав "Газпром" написано, що у російської компанії без контракту 1 січня в 10:00 за московським часом не буде підстав на постачання газу в ГТС України.

"..."Газпром" дуже чітко сказав, що фактично перекриє вентиль. І враховуючи ті деталі, які згадані в листі, це читається як або залякування, або повідомлення про якийсь план. Це читаєш, і голос Левітана стоїть у вухах", - додав Вітренко.

Нагадаємо, до цього "Нафтогаз" назвав дедлайн для транзитного контракту з "Газпромом". За словами Вітренка, крайнім строком є 13 грудня, оскільки згідно з європейськими правилами контракт необхідно укладати завчасно, щоб забронювати довгострокові потужності.

Зазначимо, що Україна вже чотири роки не купує газ у Росії. При цьому ще в 2013 році залежність від російських поставок досягала 90%.

Без контракту російський газ на українській території буде вважатися нічиїм
Новини України Газпромтранзит газаНафтогаз України
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