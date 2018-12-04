В "Нафтогазе" не исключают снижения цены газа для населения к маю

Вопрос не в повышении или снижении, а в рыночной цене газа

Новый руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов не исключил снижения рыночной цены газа весной следующего года. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, что по договоренностям с МВФ в мае ожидается очередное повышение цены на газ для населения, Фаворов сказал:

"Почему вы думаете, что повышение? Сегодня газ в одной цене, 11 тысяч, а по ПСО - 8,5 тысяч. Цена может понизиться. Год-полтора назад он стоил 6-7 тысяч".

При этом он отметил, что вопрос не в повышении или понижении цены, а в рыночной стоимости.

"Никто так хорошо не определяет цену на товар как рынок. Кабмин обязался пересмотреть цену в мае", - сказал он.

Напомним, что в проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, учтены 9 млрд грн эффекта от повышения цен на газ для населения. Согласно документу, с 1 ноября 2018 года цены на газ вырастут на 1 387 грн (с 4 849 грн до 6 236 грн) и с 1 мая 2019 года до 7 185 грн за тысячу кубометров (без НДС).

Как писало РБК-Украина, 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).