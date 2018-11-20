ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Правительство оценило эффект от повышения цен на газ для населения в 9 млрд гривен

Новости » Экономика    20.11.2018 - 14:17
Правительство оценило эффект от повышения цен на газ для населения в 9 млрд гривен
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане Украины заплатят за газ на 9 млрд гривен больше, что позволит сэкономить бюджетные средства

В проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, учтены 9 млрд грн эффекта от повышения цен на газ для населения.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сравнительную таблицу об учете бюджетных выводов Верховной рады при доработке проекта "О государственном бюджете Украины на 2019 год".

Как отмечается в документе, дополнительный ресурс составляет 9 млрд грн за счет повышения цены на газ для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии.

Согласно документу, с 1 ноября 2018 года цены на газ вырастут на 1 387 грн (с 4 849 грн до 6 236 грн) и с 1 мая 2019 года до 7 185 грн за тысячу кубометров.

Как писало РБК-Украина, 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд грн и доходы специального фонда - 97,6 млрд грн. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд грн и расходы специального фонда - 106,3 млрд грн.

По сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд грн. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд грн.

"Нафтогаз" назвал условие для резкого падения потребления газа населением В Кабмине заявили, что в срыве отопительного сезона виновата местная власть
Темы: Отопительный сезон
Новости Украины Цена на газГосбюджетгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь