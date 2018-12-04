У "Нафтогазі" не виключають зниження ціни газу для населення у травні

Питання не в підвищенні чи зниженні, а в ринковій ціні газу

Новий керівник інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов не виключив зниження ринкової ціни газу навесні наступного року. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Украина.

Відповідаючи на питання про те, що за домовленостями з МВФ у травні очікується чергове підвищення ціни на газ для населення, Фаворов сказав:

"Чому ви думаєте, що підвищення? Сьогодні газ за однією ціною, 11 тисяч, а за ПСО - 8,5 тисяч. Ціна може знизитися. Рік-півтора тому він коштував 6-7 тисяч".

При цьому він зазначив, що питання не в підвищенні або зниженні ціни, а в ринковій вартості.

"Ніхто так добре не визначає ціну на товар як ринок. Кабмін зобов'язався переглянути ціну в травні", - сказав він.

Нагадаємо, що в проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, враховані 9 млрд грн ефекту від підвищення цін на газ для населення. Згідно з документом, з 1 листопада 2018 року ціни на газ зростуть на 1 387 грн (з 4 849 грн до 6 236 грн) і з 1 травня 2019 року до 7 185 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ).

Як повідомляло РБК-Україна, 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).