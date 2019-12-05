В "Нафтогазе" дали прогноз цен на газ в случае отказа "Газпрома" от транзита

Если Россия и Украина не смогут договориться о новом контракте на транзит газа с 1 января 2020 года, то после прекращения транзита цены в Европе могут вырасти очень значительно. Об этом сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net.

Коболев назвал вопрос цены газа гипотетическим, однако привел пример аналогичного случая в 2018 году.

"Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться. Например, в марте 2018 года, когда "Газпром" отказался поставлять предоплаченный газ, цена выросла на 80% за несколько часов. Рост цены в Евросоюзе будет означать рост цены в Украине",- сказал он.

Коболев заявил, что полное прекращение транзита газа по территории Украины является негативным сценарием.

"Есть вариант и негативный, когда, невзирая на коммерческую целесообразность и логику рынка, "Газпром" такой контракт не подпишет. В пользу этого варианта также говорят созданные в Европе "Газпромом" и другими российскими компаниями огромные запасы газа. Эти запасы в случае кризиса вырастут в цене, на чем эти компании смогут прилично заработать", - сказал он.

По его словам, промежуточный сценарий следующий: через какое-то время станет очевидно, что свято место пусто не бывает, что долю "Газпрома" на европейском рынке занимают другие, и ему придется вернуться к новому оператору ГТС и договариваться о транзите.

"Последний сценарий, по нашему мнению, самый вероятный", - добавил Коболев.

Напомним, правительство зафиксировало цену на газ для населения в течение всего отопительного сезона с помощью так называемой "страховой цены" на уровне 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку). При этом цены на газ для населения снова будут рыночными с 1 мая 2020 года.

По данным НБУ, в ноябре 2019 года мировые цены на энергоносители выросли из-за снижения буровой активности в США, ожидаемого продления соглашения ОПЕК+ и сезонного роста спроса из-за похолодания.