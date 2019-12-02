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Украинцы снова будут платить рыночную цену газа с 1 мая

Новости » Экономика     02.12.2019 - 12:11
Украинцы снова будут платить рыночную цену газа с 1 мая
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

До конца отопительного сезона цены заморожены

Цены на газ для населения снова будут рыночными с 1 мая 2020 года. Об этом на брифинге сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

Ка напомнил Оржель, правительство зафиксировало цену на газ для населения в течение всего отопительного сезона с помощью так называемой "страховой цены".

По его словам, с 1 мая действие страховой цены будет прекращено.

"Да, это будет полноценный рынок", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ населению с 1 января до 1 мая 2020 года по цене 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку). Однако у потребителей есть выбор: остаться в программе, или выйти из нее и отказаться от гарантированной цены. Это нужно сделать до 20 декабря, и в случае выхода из программы оплата газа будет проходить по действующей месячной цене, которая сложится на рынке.

Как заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, потребитель сможет отказаться от такой "страховой цены" на газ, однако такой отказ может нести как положительный, так и отрицательный результат.

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