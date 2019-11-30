НБУ назвал причины подорожания нефти и газа

Иллюстративное фото (УНИАН)

Из-за похолодания цены на газ в Европе вернулись на уровень начала года

В ноябре 2019 года мировые цены на энергоносители выросли из-за снижения буровой активности в США, ожидаемого продления соглашения ОПЕК+ и сезонного роста спроса из-за похолодания. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (ноябрь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, цены на нефть хоть и медленно, но росли из-за дальнейшего уменьшения буровой активности в США и ожиданий участников рынка относительно продления действия соглашения ОПЕК+ минимум до июня 2020 года.

Кроме того, цены на природный газ в Европе повысились из-за увеличения спроса, учитывая ожидаемое резкое похолодание в конце ноября - начале декабря, пишут эксперты НБУ.

bank.gov.ua

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре средняя цена импортного газа составляла 199,5133 долларов или 4988,4620 грн за 1 тысячу кубометров. Таким образом, в долларовом эквиваленте в октябре средняя цена выросла на 14,2% по сравнению с сентябрем, когда она составляла 174,6862 долларов за 1 тысячу кубометров. При этом в гривневом эквиваленте цена газа выросла на 16,8% по сравнению с сентябрем, когда она составляла 4272,7604 грн 1 тысячу кубометров.

Подорожание импортного газа привело к повышению цены газа для населения в ноябре на 14,7% до 4899 тыс. грн за тысячу кубометров.