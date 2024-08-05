"Нафтогаз" змінив термін передачі показників лічильників: коли крайній строк

Зазвичай, користувачі "Нафтогазу" мали передавати дані до 5 числа місяця, який йде за розрахунковим. Однак цього разу цей строк було подовжено до 7 числа.

У "Нафтогазі" таке рішення пояснили технічним проблемами з особистим кабінетом користувача, який все ще не працює.

"Тепер у вас є більше часу, щоб спокійно передати свої показання. Ми розуміємо, що технічні проблеми могли створити незручності, тому зробили все можливе, щоб ви не хвилювалися та встигли вчасно. Ми продовжуємо працювати над відновленням роботи всіх сервісів і дякуємо за ваше розуміння!" - сказано у повідомленні.

Дані з газового лічильника можна передати й альтернативними способами:

чат-боти GASUA у Viber або Telegram;

SMS на номер 4647;

за телефоном 066-300-2888 (натисніть 1);

контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).

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