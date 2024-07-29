Скільки коштуватиме газ для населення в серпні: ціни постачальників

У серпні 2024 року річні тарифи на газ для населення пропонують 12 постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.

Пропозиції постачальників наступні:

"Еру Людям" - 7,70 гривень

"Енерджі трейд груп" - 7,799

"Нафтогаз України" - 7,96

"Тернопільгаз збут" - 7,96

"Прикарпат енерго трейд" - 7,98

"Полтавагаз збут" - 7,99

"Галнафтогаз" - 7,99

"Львівенергозбут" - 8,20

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46

"Асканія Енерджі" - 9,95

"СвітлоГаз" - 9,99.

Ціна "Нафтогазу"

Державна компанія "Нафтогаз України" поставляє газ для 12,4 млн споживачів та утримує понад 98% ринку. Після початку війни до неї перейшли клієнти групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут".

Крім того, "Нафтогаз" продає газ приватним постачальникам за ціною 7,42 гривень за кубометр для продажу населенню, а також для виробників тепла населенню.

Ціна на газ регулюється постановою уряду про ПСО (покладання спеціальних обов’язків) на НАК "Нафтогаз України".