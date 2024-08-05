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"Нафтогаз" изменил период передачи показаний счетчиков: когда крайний срок

Иллюстративное фото: украинский военный (facebook.com/infovlgas_com.ua4)
Автор: Наталья Кава

Украинцы каждый месяц должны передавать данные своих счетчиков по пользованию коммунальными услугами. Однако в компании "Нефтегаз" предупредили о проблемах с личным кабинетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нефтегаза".

Обычно, пользователи "Нафтогаза" должны были передавать данные до 5 числа месяца, следующего за расчетным. Однако в этот раз этот срок был продлен до 7 числа.

В "Нафтогазе" такое решение объяснили техническими проблемами с личным кабинетом пользователя, который все еще не работает.

"Теперь у вас есть больше времени, чтобы спокойно передать свои показания. Мы понимаем, что технические проблемы могли создать неудобства, поэтому сделали все возможное, чтобы вы не волновались и успели вовремя. Мы продолжаем работать над возобновлением работы всех сервисов и благодарим вас за ваше понимание!" - говорится в сообщении.

Данные по газовому счетчику можно передать и альтернативными способами:

  • чат-боты GASUA в Viber или Telegram;
  • SMS на номер 4647;
  • по телефону 066-300-2888 (нажмите 1);
  • контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).

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