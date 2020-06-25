"Нафтогаз" ждет решения трибунала в Гааге по активам в Крыму до конца года

Фото: Елена Зеркаль (mfa.gov.ua)

"Нафтогаз" оценил захваченные Россией активы в 8 млрд долларов

НАК "Нафтогаз Украины" продолжает борьбу за активы в Крыму. Судебный процесс в Гааге продолжается, и на сегодня арбитраж на стадии принятия решения о сумме компенсации.

Об этом она сказала советник главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль во время hard talk дискуссии на тему: "Нафтогаз. Что дальше?"

"Я думаю, что, несмотря на пандемию и попытки россиян перенести слушания, мы получим решение еще в этом году", - сказала Зеркаль.

Она напомнила, что из-за оккупации Крыма в 2014 году Группа "Нафтогаз" потеряла ценные активы. Сейчас "Нафтогаз" и шесть компаний группы требуют от РФ компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов. Размер убытков с процентами оценивается примерно в 8 млрд долларов.

По ее словам, группа потеряла буровые установки, газопроводы, собственный флот, админздания, финансовые активы и возможность добывать из крымских месторождений. Сейчас Россия незаконно использует месторождения "Черноморнефтегаза" и добывает из них газ.

Про активи в Криму Ми продовжуємо боротьбу за наші активи в Криму. Судовий процес триває. Арбітраж на стадії ухвалення рішення. «Я думаю, що, не зважаючи на пандемію і намагання росіян перенести слухання, ми отримаємо рішення ще в цьому році», - розповіла Олена Зеркаль, радниця голови правління Нафтогазу, під час hard talk дискусії на тему: «Нафтогаз. Що далі?». Вона нагадала, що через окупацію Криму у 2014 році Група втратила цінні активи. Нафтогаз та шість компаній групи вимагають від РФ компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів. Розмір збитків з відсотками ми оцінюємо приблизно у $8 млрд. Група втратила бурові установки, газопроводи, власний флот, адмінбудівлі, фінансові активи і можливість видобувати з кримських родовищ. Зараз Росія незаконно використовує родовища Чорноморнафтогазу та видобуває з них газ. Нафтогаз звернувся з позовом проти Росії про стягнення збитків до арбітражного трибуналу в Гаазі відповідно до двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією. У лютому 2019 року арбітраж встановив, що Росія повинна відповідати за незаконне захоплення наших активів. Тепер чекаємо на рішення щодо суми компенсації. Опубліковано Нафтогаз України - Naftogaz Четвер, 25 червня 2020 р.

Напомним, "Нафтогаз" обратился с иском против России о взыскании убытков в арбитражный трибунал в Гааге согласно двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

В феврале 2019 года арбитраж установил, что Россия должна отвечать за незаконный захват активов.

Как сообщало РБК-Украина, советник председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль возглавила защита компании в судах и исполнительных производствах в спорах с "Газпромом" и в делах против Российской Федерации.

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Автор: Александр Белоус