"Нафтогаз" очікує рішення трибуналу в Гаазі щодо активів у Криму до кінця року

Фото: Олена Зеркаль (mfa.gov.ua)

"Нафтогаз" оцінив захоплені Росією активи в 8 млрд доларів

НАК "Нафтогаз України" продовжує боротьбу за активи в Криму. Судовий процес в Гаазі триває, і на сьогодні арбітраж на стадії ухвалення рішення щодо суми компенсації.

Про це вона сказала радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль під час hard talk дискусії на тему: "Нафтогаз. Що далі?"

"Я думаю, що, незважаючи на пандемію і намагання росіян перенести слухання, ми отримаємо рішення ще в цьому році", - сказала Зеркаль.

Вона нагадала, що через окупацію Криму у 2014 році Група "Нафтогаз" втратила цінні активи. Зараз "Нафтогаз" та шість компаній групи вимагають від РФ компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів. Розмір збитків з відсотками оцінюється приблизно у 8 млрд доларів.

За її словами, група втратила бурові установки, газопроводи, власний флот, адмінбудівлі, фінансові активи і можливість видобувати з кримських родовищ. Зараз Росія незаконно використовує родовища "Чорноморнафтогазу" та видобуває з них газ.

Про активи в Криму Ми продовжуємо боротьбу за наші активи в Криму. Судовий процес триває. Арбітраж на стадії ухвалення рішення. «Я думаю, що, не зважаючи на пандемію і намагання росіян перенести слухання, ми отримаємо рішення ще в цьому році», - розповіла Олена Зеркаль, радниця голови правління Нафтогазу, під час hard talk дискусії на тему: «Нафтогаз. Що далі?». Вона нагадала, що через окупацію Криму у 2014 році Група втратила цінні активи. Нафтогаз та шість компаній групи вимагають від РФ компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів. Розмір збитків з відсотками ми оцінюємо приблизно у $8 млрд. Група втратила бурові установки, газопроводи, власний флот, адмінбудівлі, фінансові активи і можливість видобувати з кримських родовищ. Зараз Росія незаконно використовує родовища Чорноморнафтогазу та видобуває з них газ. Нафтогаз звернувся з позовом проти Росії про стягнення збитків до арбітражного трибуналу в Гаазі відповідно до двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією. У лютому 2019 року арбітраж встановив, що Росія повинна відповідати за незаконне захоплення наших активів. Тепер чекаємо на рішення щодо суми компенсації. Опубліковано Нафтогаз України - Naftogaz Четвер, 25 червня 2020 р.

Нагадаємо, "Нафтогаз" звернувся з позовом проти Росії про стягнення збитків до арбітражного трибуналу в Гаазі відповідно до двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією.

У лютому 2019 року арбітраж встановив, що Росія повинна відповідати за незаконне захоплення активів.

Як повідомляло РБК-Україна, радник голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль очолила захист компанії в судах та виконавчих провадженнях у спорах з "Газпромом" і у справах проти Російської Федерації.

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Автор: Олександр Білоус