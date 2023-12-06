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"Нафтогаз" збільшив суму вимог до "Газпрому" через припинення транзиту

Середа 06 грудня 2023 14:50
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"Нафтогаз" збільшив суму вимог до "Газпрому" через припинення транзиту Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Юрій Дощатов

Наразі сума претензій НАК "Нафтогаз України" до російського "Газпрому" через створення умов для припинення транзиту газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка" складає вже близько 700 млн доларів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Сума буде зростати з огляду на те, що попереду ще 2024 рік. Станом на сьогодні накопичення на оплату - 679 млн доларів США", - зазначив Чернишов.

Голова "Нафтогазу" сподівається,що судовий процес по цій справі успішно завершиться у 2025 році.

Наразі, за його словами, поточний обсяг транзиту складає 42 млн кубічних метрів на добу. І це стабільний показник з невеличкими коливаннями протягом останніх 8 місяців.

Що відомо про "Сохранівку"

Газовимірювальна станція "Сохранівка" знаходиться у тимчасово окупованій Луганській області. Через цю станцію проходила майже третина транзиту до Європи.

У травні 2022 року ТОВ "Оператор ГТС України" було змушене призупинити транзит газу через ГВС "Сохранівка".

"Оператор ГТС України (ОГТСУ) повідомляє про грубі втручання представників РФ та підконтрольних їм незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію (КС) "Новопсков" у Луганській області", - заявили тоді в компанії.

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