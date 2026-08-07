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"Нафтогаз" подвергся одной из самых массированных атак РФ на добычу на востоке Украины

17:35 07.08.2026 Пт
2 мин
Под удар попали сразу несколько регионов
aimg Сергей Козачук
"Нафтогаз" подвергся одной из самых массированных атак РФ на добычу на востоке Украины Фото: РФ атаковала 7 объектов "Нефтегаза" (naftogaz.com)
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Российские войска нанесли массированный удар по объектам "Укрнафты" на востоке Украины. В результате обстрела разрушено критическое оборудование, что привело к остановке работы ряда добывающих объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Нафтогаза".

Массированный удар по добыче

Этой ночью враг целенаправленно атаковал сразу 7 активов "Укрнафты" (входит в Группу "Нафтогаз"), обеспечивающих добычу нефти и газа на востоке страны.

Из-за разрушения критически важного оборудования компания потеряла существенные объемы добычи.

"Россия системно атакует украинскую нефте- и газодобычу, чтобы нанести максимальный ущерб нашей инфраструктуре накануне зимы. Сегодня ночью произошел массированный обстрел объектов Укрнефти за последнее время. К счастью, пострадавших нет", - отметил и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Обстрелы АЗК в двух областях

Помимо объектов добычи под вражеским огнем оказалась и гражданская инфраструктура компании.

За прошедшие сутки российские войска атаковали 4 АЗК UKRNAFTA на территории Запорожской и Днепропетровской областей.

Среди работников и клиентов станций пострадавших нет.

Систематические атаки РФ на объекты "Нефтегаза"

Напомним, что Россия регулярно наносит массированные удары по гражданской и критической инфраструктуре Группы "Нафтогаз", пытаясь сорвать добычу ресурсов и уничтожить топливную сеть страны.

В начале августа враг совершил очередную масштабную атаку, целенаправленно ударив по розничной инфраструктуре. В результате этих действий "Нафтогаз" раскрыл количество разрушенных АЗК в результате атак РФ, сообщив о потере 37 автозаправочных комплексов сети в 2026 году.

Кроме этого, под постоянным огнем окупантов остаются добывающие мощности в восточных и прифронтовых регионах. В частности, в июле три дня подряд Россия бьет по газодобыче "Нафтогаза" в Харьковской области, где на производственных объектах были зафиксированы многочисленные разрушения.

Также в середине лета Россия ударила по объектам "Нефтегаза" в трех областях, они остановились. Вражеские прилеты повлекли за собой масштабные пожары и повреждения инфраструктуры, что негативно влияет на подготовку страны к отопительному сезону.

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