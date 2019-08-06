"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Одессе

Задолженность одесских производителей тепла ставит под угрозу теплоснабжение города следующей зимой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Нафтогаза".

Общая задолженность АО "Одесская ТЭЦ" и КП "Теплоснабжение города Одессы" достигла почти 1,7 млрд гривен. В частности, задолженность Одесской ТЭЦ перед "Нафтогазом" составляет 840,9 млн гривен, предоставленный в компанию график погашения задолженности ТЭЦ выполняет лишь на 74%.

"Для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем покупать газ у "Нафтогаза", Одесская ТЭЦ должна оплатить не менее, чем 161,0 млн грн", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, КП "Теплоснабжение города Одессы" задолжало "Нафтогазу" 836 млн гривен.

Для достижения минимального уровня расчетов, предусмотренного Положением о ПСО, предприятию необходимо оплатить не менее, чем 222,4 млн грн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что "Нафтогаз" призывает Фонд государственного имущества, который осуществляет управление Одесской ТЭЦ, а также местные органы власти принять неотложные и действенные меры для исполнения теплоснабжающими предприятиями города требований Положения о ПСО и условий заключенных с компанией договоров.

Напомним, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что жилой фонд Украины готов к отопительному сезону на 60%.