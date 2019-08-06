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"Нафтогаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Одесі


Загальна заборгованість АТ "Одеська ТЕЦ" та КП "Теплопостачання міста Одеси" сягнула майже 1,7 млрд грн

Заборгованість одеських виробників тепла ставить під загрозу теплопостачання міста наступної зими. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Нафтогазу".

Загальна заборгованість АТ "Одеська ТЕЦ" та КП "Теплопостачання міста Одеси" сягнула майже 1,7 млрд гривень. Зокрема, заборгованість Одеської ТЕЦ перед "Нафтогазом" складає 840,9 млн гривень, наданий в компанію графік погашення заборгованості ТЕЦ виконує лише на 74%.

"Для того, щоб мати можливість надалі купувати газ у Нафтогазу, Одеська ТЕЦ має сплатити не менше, ніж 161,0 млн грн", - повідомили у прес-службі.

У свою чергу, КП "Теплопостачання міста Одеси" заборгувало "Нафтогазу" 836 млн гривень.

"Для досягнення мінімального рівня розрахунків, передбаченого Положенням про ПСО, підприємству необхідно сплатити не менше, ніж 222,4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У прес-службу додають, що "Нафтогаз" закликає Фонд державного майна, що здійснює управління Одеською ТЕЦ, а також місцеві органи влади вжити невідкладних та дієвих заходів для виконання теплопостачальними підприємствами міста вимог Положення про ПСО та умов укладених з компанією договорів.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що житловий фонд України готовий до опалювального сезону на 60%.

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