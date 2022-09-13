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"Нафтогаз" завершил реструктуризацию одного из выпусков евробондов

Фото: "Нафтогаз" завершил реструктуризацию евробондов на 600 млн евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" получил одобрение Кабинета министров на завершение сделки с держателями еврооблигаций по отсрочке выплат на два года. Речь идет о выпуске на 600 млн евро с погашением в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАК на Ирландской фондовой бирже.

Согласно сообщению, "предложения в отношении облигаций 2024 года теперь реализованы".

В то же время, "Нафтогаз" вместе Кабмином и Минфином продолжает рассматривать дальнейшие шаги в отношении еврооблигаций 2022 и 2026 годов, держатели которых не согласились на предложение о реструктуризации.

Напомним, "Нафтогаз" договорился о реструктуризации выпуска евробондов на 600 млн евро. Компания может оплатить тело долга не в 2024 году, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024 году.

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Нафтогаз Украины