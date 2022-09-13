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"Нафтогаз" завершив реструктуризацію одного з випусків євробондів

Фото: "Нафтогаз" завершив реструктуризацію євробондів на 600 млн євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" отримав схвалення Кабінету міністрів на завершення угоди з власниками єврооблігацій з відстрочення виплат на два роки. Йдеться про випуск на 600 млн євро з погашенням у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАК на Ірландській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, "пропозиції щодо облігацій 2024 року тепер реалізовані".

Водночас "Нафтогаз" разом Кабміном і Мінфіном продовжує розглядати подальші кроки щодо єврооблігацій 2022 і 2026 років, власники яких не погодилися на пропозицію про реструктуризацію.

Нагадаємо, "Нафтогаз" домовився про реструктуризацію випуску євробондів на 600 млн євро. Компанія може оплатити тіло боргу не у 2024 році, а ву2026 році, а відсотки по ньому почне платити у 2024 році.

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Нафтогаз України