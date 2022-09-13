"Нафтогаз" завершил реструктуризацию одного из выпусков евробондов

НАК "Нафтогаз Украины" получил одобрение Кабинета министров на завершение сделки с держателями еврооблигаций по отсрочке выплат на два года. Речь идет о выпуске на 600 млн евро с погашением в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАК на Ирландской фондовой бирже.

Согласно сообщению, "предложения в отношении облигаций 2024 года теперь реализованы". В то же время, "Нафтогаз" вместе Кабмином и Минфином продолжает рассматривать дальнейшие шаги в отношении еврооблигаций 2022 и 2026 годов, держатели которых не согласились на предложение о реструктуризации.