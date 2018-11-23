ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Нафтогаз" засчитал переплату за транзит в октябре в погашение долгов "Газпрома"

Новости » Энергетика    23.11.2018 - 15:11
"Нафтогаз" засчитал переплату за транзит в октябре в погашение долгов "Газпрома"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Нафтогаз" засчитал в погашение долгов "Газпрома" 3,8 млн долларов переплаты за транзит

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" засчитала 3,8 млн долларов переплаты за транзит в октябре в погашение пени "Газпрома" по задолженности, определенной Стокгольмским арбитражем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАК.

Сообщается, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" заявление о зачете переплаты за транзит газа в октябре в сумме 3,8 млн долларов в счет погашения пени на задолженность согласно арбитражному решению. До этого НАК уже зачислил в счет погашение пени 18,3 млн долларов переплаты за услуги транзита. Таким образом, общая сумма зачислений превысила 22 млн долларов.

Также сообщается, что из-за отказа выполнять решение Стокгольмского арбитража "Нафтогаз" и в дальнейшем будет зачислять переплаты за транзит на погашение пени.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" уверен в получении 2,6 млрд долларов от "Газпрома".

"Мы выиграем новый арбитраж. Наши исковые требования уже превышают 12 млрд долларов", - отметили в компании.

Глава правления НАК Андрей Коболев заявлял, что Украина может рассчитывать на выплату выигранных в арбитраже средств в 2019 году.

 

Объемы газа в ПХГ снизились из-за похолодания Цена на газ для промпотребителей уменьшится в декабре
Новости Украины ГазпромНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь