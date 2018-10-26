Коболев рассчитывает на выплату долгов "Газпрома" в 2019

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Глава "Нафтогаза" не исключает, что какой-либо из судов выставит активы "Газпрома" на продажу

Украина может рассчитывать на выплату выигранных в Стокгольмском арбитраже средств у российской компании "Газпром" в 2019 году. Об этом в интервью lb.ua заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает РБК-Украина.

По его словам, выплаты от "Газпрома" абсолютно адекватно ожидать в следующем году.

"Проблема с "Газпромом" политическая. Все мы следим за событиями в Солсбери, в Голландии... И этим людям, и "Газпрому" команды отдают одни и те же люди. Что они завтра решат по поводу Украины, я предсказать не берусь", - отметил Коболев.

Он также добавил, в международных юрисдикциях процессы против "Газпрома" идут своим чередом.

"В какой-то момент в одной из четырех основных юрисдикций, где мы смогли обездвижить активы "Газпрома", суд не получит от российской компании желания платить деньги и передаст активы на реализацию. Забрать их себе мы не можем, но они могут быть выставлены на продажу для уплаты долга. Этот процесс не займет годы", - подчеркнул Коболев.

Напомним, ранее глава НАК отметил, что "Газпром" должен Украине примерно 2,7 млрд долларов. В то же время Коболев сомневается, что российская компания сможет надолго затянуть выплаты.

Отметим, в конце августа стало известно, что "Нафтогаз" добился ареста акций "Газпрома" в "Голубом потоке".