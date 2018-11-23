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"Нафтогаз" зарахував переплату за транзит у жовтні в погашення боргів "Газпрому"

Новини » Енергетика    23.11.2018 - 15:11
"Нафтогаз" зарахував переплату за транзит у жовтні в погашення боргів "Газпрому"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Нафтогаз" зарахував у погашення боргів "Газпрому" 3,8 млн доларів переплати за транзит

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" зарахувала 3,8 млн доларів переплати за транзит у жовтні в погашення пені "Газпрому" по заборгованості, визначеної Стокгольмським арбітражем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАК.

Повідомляється, що "Нафтогаз" направив "Газпрому" заяву про зарахування  переплати за транзит газу в жовтні в сумі 3,8 млн доларів на рахунок погашення пені на заборгованість згідно арбітражного рішення. До цього НАК вже зарахував в рахунок погашення пені 18,3 млн доларів переплати за послуги транзиту. Таким чином, загальна сума нарахувань перевищила 22 млн доларів.

Також повідомляється, що через відмову виконувати рішення Стокгольмського арбітражу "Нафтогаз" і надалі буде зараховувати переплати за транзит на погашення пені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" впевнений в отриманні 2,6 млрд доларів від "Газпрому".

"Ми виграємо новий арбітраж. Наші позовні вимоги вже перевищують 12 млрд доларів", - відзначили в компанії.

Голова правління НАК Андрій Коболєв заявляв, що Україна може розраховувати на виплату виграних в арбітражі коштів  у 2019 році.

 

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